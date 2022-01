Uomini e Donne anticipazioni puntata oggi giovedì 20 gennaio 2022: Gemma Galgani, esterna di Luca

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi giovedì 20 gennaio 2022. Potrebbe essere la volta buona per il ritorno di Gemma Galgani. E potrebbe anche essere l’occasione per la prima esterna di Luca Salatino nelle vesti di tronista.

Uomini e Donne anticipazioni oggi giovedì 20 gennaio: Gemma Galgani

Gemma Galgani ha interrotto bruscamente le frequentazioni, sia quella con Stefano che quella con Leonardo. La dama torinese non riesce proprio a trovare pace. Per questo sarà interessante vedere se finalmente conoscerà qualcuno che riuscirà a conquistarla fino in fondo. Oltre a lei, potrebbe esserci spazio, quest’oggi, anche per Ida Platano.

Uomini e Donne 20 gennaio: prime esterne per Luca Salatino?

Luca Salatino è passato dal ruolo di corteggiatore a quello di corteggiato. Dopo essere stato scartato da Roberta (che gli ha preferito Samuele), è tornato in gioco nelle vesti di tronista. Chissà che non abbia conosciuto qualche ragazza che lo intrighi, al punto da “strappargli” già la prima esterna.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play. Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.