ROMA – Caterina Balivo saluta in diretta Walter Nudo nella puntata del 10 aprile di Vieni da me. Prima di parlare di reali con Rosanna Cancellieri, la conduttrice ha salutato l’attore che è tornato in Italia e deve essere operato con urgenza per due ischemie al cervello.

Durante la puntata, la Balivo ha dichiarato: “Voglio salutare un carissimo amico che ci è venuto a trovare proprio in occasione della festa della donna e ha conquistato tutti con la sua umanità, con la sua gentilezza. Walter è dovuto tornare urgentemente in Italia per due ischemie al lato sinistro del cervello”.

Poi la conduttrice ha annunciato: “E’ di pochi minuti fa la notizia. L’ufficio stampa del centro cardiologico di Milano che ha comunicato l’arrivo di Walter Nudo quindi l’attore sarebbe in buone, buonissime condizioni e dovrebbe effettuare ulteriori analisi prima di essere operato. In bocca al lupo Walter”.