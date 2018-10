ROMA – Sarà Morgan il nuovo giudice di X Factor, quello che sostituirà Asia Argento dopo lo scandalo legato alle dichiarazioni di Jimmy Bennet, che ha accusato l’attrice di averlo molestato e di averlo pagato per il suo silenzio dopo l’esplosione dello scandalo del MeToo.

Dopo che le accuse documentate dell’allora minorenne amante di Asia Argento, Sky, Freemantle e Asia Argento avevano deciso di dividere le proprie strade, nell’interesse della trasmissione stessa. La notizia dell’arrivo di Morgan a X Factor prende tutti di sorpresa.

Sembrava che – dopo le prime puntate del talent dove Asia Argento aveva preso parte alle audizioni – l’attrice potesse essere confermata nel suo ruolo anche per le puntate in diretta. E lei stessa, ospite di Massimo Giletti a Non è L’Arena, aveva detto di voler tornare a X Factor.

Secondo quanto riportato da TvBlog, la sostituzione del giudice di X Factor avverrà in qualche modo “in famiglia”, con l’ex marito di Asia Argento chiamato a sostituirla. Asia e Morgan hanno avuto anche una figlia insieme, Anna Lou, anche lei protagonista di alcuni episodi sfortunati che sono saliti alla ribalta della cronaca.