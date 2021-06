Guseppe Conte torna a casa in tenuta da tennista. Nelle scorse ore c’è stata la rottura definitiva con Beppe Grillo che si è ripreso la giuda del Movimento a discapito dell’ex premier. Un passante quindi chiede a Conte: “Almeno la partita l’ha vinta?”

Conte risponde al passante che si è trattato solamente di un allenamento. Sulle prossime mosse “sarete informati nelle prossime ore” aggiunge l’ex premier ai cronisti presenti sul posto. In fondo all’articolo il video.

Nicola Morra (M5s): “Il Movimento non è nato per un uomo solo al comando”

Dopo la rottura, all’interno di M5s c’è chi è d’accordo con la linea di Grllo chi con quella di Conte. Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia ha spiegato che M5s non è nato per l’uomo solo al comando: “Ricordiamoci che il Movimento inizialmente voleva far propria la lezione di Gandhii, ‘Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo’, questa è la richiesta che ha avanzato il Movimento per non dipendere dall’uomo solo al comando”.

“Purtroppo spesso e volentieri il Movimento ha fatto l’esatto opposto, facendo credere ai suoi militanti e membri che noi potessimo avere la salvezza avendo un uomo davanti che ci indicava la strada”. Morra parla a Radio Anch’io. Il presidente della Commissione Antimafia è stato recentemente espulso per non aver votato la fiducia al governo Draghi.

Alla domanda se stia con Beppe Grillo o con Giuseppe Conte, Morra risponde: “Io sto col Movimento che rivendica la capacità di sognare e far crescere tutti gli italiani senza qualcuno che debba indicare a tutti la strada”. Morra spiega anche di poter essere “formalmente” rieletto nei gruppi parlamentari del Movimento perchè “a quanto ho capito la mia espulsione non è stata perfezionata” (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).