Nubifragio Palermo, strade come fiumi: vigili del fuoco intervengono con il gommone VIDEO

A Palermo nei giorni scorsi si è abbattuto un violento nubifragio che ha trasformato le strade della città in veri e proprio fiumi. Tanto che i vigili del fuoco, chiamati da molti abitanti per la situazione di emergenza, sono stati costretti a intervenire con il gommone per le strade. Addirittura anche i sub si sono immersi per le vie della città completamente allagata, in cerca di persone rimaste intrappolate.

Il nubifragio che ha colpito Palermo

Il violento nubifragio che si è abbattuto su Palermo ha portato quindi i vigili del fuoco e i sommozzatori ad eseguire diversi interventi per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati in strade e sottopassi. Le zone interessate sono soprattutto quelle di viale Regione Siciliana, piazza Indipendenza davanti al palazzo della Regione, via Imera, via Re Ruggero. Ma anche via Messine Marine davanti all’ospedale Buccheri La Ferla.

Gli interventi dei vigili del fuoco a Palermo

Le forti piogge hanno interessato nella notte il capoluogo siciliano e parte della provincia. I vigili del fuoco hanno reso noto via Twitter che fino ad ora hanno svolto un centinaio di interventi per allagamenti diffusi e danni d’acqua. Non è stata rilevata nessuna criticità rilevante. Video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.