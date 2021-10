Afghanistan, talebani aggrediscono giornalisti durante una protesta per i diritti delle donne a Kabul

Giornalisti aggrediti dai talebani a Kabul, durante una protesta per i diritti delle donne. In un video dell’Afp si vedono alcuni talebani colpire una troupe di giornalisti nel tentativo di impedire la copertura mediatica della manifestazione.

A Kabul un gruppo di circa 20 donne ha sfilato in corteo dalla sede del ministero dell’Istruzione a quella del ministero delle Finanze, scandendo slogan come “non si politicizzi l’istruzione” e mostrando cartelli con scritte, come “Non abbiamo il diritto di studiare e lavorare”.

Afghanistan, la protesta delle donne a Kabul

Le autorità talebane hanno consentito alle donne di muoversi liberamente per circa un’ora e mezza, stando a quanto constatato dall’Afp sul posto.

Ma allo stesso tempo un giornalista straniero è stato colpito con il calcio di un fucile da un talebano che, imprecando, ha preso il fotografo a calci mentre un altro lo prendeva a pugni. Almeno altri due giornalisti sono stati colpiti.

La pallavolista decapitata dai talebani

Nelle scorse ore ha fatto orrore la notizia della decapitazione di una pallavolista, Mahjubin Hajimi, che giocava nella nazionale giovanile di Volley.

Secondo quanto riferito dalla sua allenatrice, la ragazza è stata giustiziata ad inizio ottobre, ma la notizia non è stata diffusa dai familiari per timori di rappresaglie.

Uccisa perché come molte altre giovani ragazze si era rifiutata di smettere di giocare, ma a differenza delle altre non era riuscita a scappare all’estero.