Ben Stiller cede il posto in metro: la donna reagisce così

NEW YORK – Nella metro di New York sta viaggiando Ben Stiller. Arriva una donna e l’attore si alza per cederle il posto. La scenetta irresistibile viene ripresa casualmente e finisce sui social.

La donna, infatti, lo riconosce ed ha una reazione esagerata ed esilarante. “Oh mio Dio, mio Dio – grida la donna alzandosi in piedi . Ti amo tanto, sei il mio attore preferito, facciamo un video insieme”.

In sottofondo si sentivano le risate degli altri passeggeri piuttosto divertiti dalla scena. Effettivamente, Ben Stiller è un attore molto popolare per le tantissime commedie e non solo a cui ha partecipato.

Nel 2015, venne anche a Roma per le riprese di Zoolander, il sequel della famosa commedia demenziale sul mondo della moda, uscita nel 2001. A marzo di quell’anno, Ben Stiller e Owen Wilson sono stati avvistati ai Parioli, a piazza Verdi per l’esattezza. Qui venne allestito il set.

Benjamin Edward Meara “Ben” Stiller , questo il suo nome completo, è nato a New York nel novembre del 1965. I suoi film, come scrive Wikipedia, hanno incassato oltre 2,8 miliardi di dollari negli Stati Uniti e nel Canada, con una media di 74 milioni a film.

Durante la sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui, un premio Emmy, diversi Mtv Movie Awards e un Teen Choice Award.

Fonte: Wikipedia, Youtube