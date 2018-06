ROMA – Davide Casaleggio, intercettato per strada da Repubblica Tv: “Certo sono andato a una cena l’altro giorno e ho trovato anche Lanzalone ad un altro tavolo e l’ho salutato” . Così Casaleggio risponde al giornalista che gli chiede se abbia partecipato ad una cena con l’ex presidente di Acea, Luca Lanzalone, e sostenendo tra l’altro di non occuparsi di nomine. “No – dice infatti al giornalista – Io non mi occupo di nomine”.

Davide Casaleggio spiega anche di non avere alcuna idea anche dei movimenti di Lanzalone: “No, assolutamente no”, dice aggiungendo di “non aver mai incontrato Parnasi”. Infine, a chi gli chiede se sia preoccupato dell’inchiesta e degli effetti sul M5S, Casaleggio dice di essere “molto fiducioso nel M5S, anche di come gestisce le situazioni problematiche”.

E’ attesa per l’inizio della prossima settimana la decisione del gip di Roma in merito alla istanza di attenuazione della misura cautelare avanzata dai difensori dell’ex presidente di Acea Luca Lanzalone e per l’assessore regionale del Pd Michele Civita, agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Alla luce della decisione del giudice non è escluso che gli indagati possano chiedere di essere ascoltati dai magistrati titolari della maxindagine. Primo tra tutti Lanzalone che ieri davanti al gip ha respinto gli addebiti nel corso dell’interrogatorio di garanzia durato circa tre ore.