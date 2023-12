Dito medio in diretta tv. Accade alla giornalista della Bbc Maryam Moshiri: non pensava di essere in onda ed è incappata in una tra le gaffe televisive più comuni.

Dito medio in diretta tv, la gaffe della giornalista della Bbc

La giornalista ha rivolto il dito medio verso la telecamera. Il suo gestaccio è apparso in diretta, durante il tg, subito dopo il rientro in studio al termine di una sigla.

Le scuse di Maryam Moshiri

Il video è diventato virale sui social e lei si è scusata: “Stavo scherzando con il mio team, il direttore di produzione faceva il countdown mimando i numeri con le mani. Allora io gli ho voluto rispondere in quel modo per scherzare, ma non credevo di essere già in onda”.