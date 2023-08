Drake regala ad una fan una Birkin rosa, borsa da 30mila euro prodotta dalla Hermes. Il video è diventato subito virale. Il regalo è avvenuto mentre il cantante era sul palco al forum di Los Angeles.

Drake regala una borsa Birkin da 30mila euro ad una fan

La ragazza era in prima fila ed ora è la più invidiata sul web. Il rapper si è assicurato che all’uscita la ragazza fosse protetta dalla sicurezza. La borsa di Hermes è arrivata tra le mani di una fan in prima fila, senza apparente motivo.

“Assicuratevi che ci sia la sicurezza quando esce”

“Sì, quella ragazza lì” dice il rapper. Che poi, a causa del valore della borsa, aggiunge: “Assicurati che ci sia la sicurezza mentre esce”. Ora è stata lanciata una vera e propria caccia alla ragazza anonima che si è ritrovata tra le mani un oggetto da 30mila dollari.

Come scrive Vanity Fair, “nel 2017 in un’intervista rilasciata a Hollywood Reporter [Drake] disse che le colleziona da tanto tempo per regalarle alla donna giusta e, in più, in un lungo articolo del 2020 di AD, nella sua sfarzosa villa a Toronto, è stata pubblicata una foto del suo infinito armadio a due piani, dove, in bella vista, spuntano due Birkin (di cui una è una preziosissima Himalaya)”.