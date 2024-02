Il leader dell’estrema destra francese Eric Zemmour pensa che l’Italia del Nord sarebbe dovuta essere francese. Zemmour lo disse in un’intervista nel programma “Face à l’info” tre anni fa, esattamente il 5 luglio 2021. Il politico è il nuovo alleato in Europa di Giorgia Meloni. Che ne pensa la premier sempre intenta a parlare di “orgoglio italiano” e tematiche simili? A scovare l’intervista è stato il gruppo dei 5 Stelle di Bruxelles. Queste le parole di Zemmour: “Penso che non c’è differenza tra Milano e Nizza. Penso che dovrebbe esserci una grande Francia”. Il politico parla di stesso popolo, di stesse usanze e di stessa architettura nelle città dimenticandosi che Nizza, una volta era italiana.

Zemmour e il suo partito Reconquete!

Zemmour ha fondato il partito Reconquete! che si contende con il Rassemblement di Marine Le Pen la destra estrema in Francia. I grillini, dopo la diffusione del video partono all’attacco: “Ora Fratelli d’Italia può diventare Fratelli di Francia. E’ un attimo. Marine Le Pen può sembrare moderata. Giorgia Meloni sostiene l’autonomia differenziata di Calderoli che spacca l’Italia e si allea in Europa con chi sogna di annetterne una parte per costruire la Grande Francia”. Chissà ora cosa risponderà la Meloni. Sempre se risponderà.

Clicca qui per il video tradotto