Il gruppo chiamato “He Gets Us” ha realizzato due annunci pubblicitari accattivanti durante il Super Bowl per promuovere gli insegnamenti di Gesù. Il Washington Post li definisce tra gli spot “più controversi” tra quelli visti al Super Bowl. Ma forse, commentano Sonia Rao e Maura Judkis, “non sorprende che tutto ciò che abbiano fatto è fomentare l’ostilità. Nel primo spot, proprio mentre Gesù lavava i piedi ai suoi discepoli, una manifestante in una clinica di pianificazione familiare lava i piedi di una donna che presumibilmente è lì per abortire”. La versione 2024 del racconto evangelico sulla vigilia di Pasqua di Gesù sulla lavanda dei piedi si declina con un manifestante ambientalista, un lavoratore petrolifero, una donna bianca, un migrante che sale su un autobus, una coppia davanti ad uno steccato bianco, una donna con l’hijab, con un gay e infine con un prete.

Il secondo spot incoraggia a conoscere i propri vicini. Vengono mostrate immagini di persone che sembrano senza casa, transgender ed anche mediorientali. I critici hanno sottolineato che il gruppo dietro gli spot ha legami con Hobby Lobby che promuovono politiche antiabortiste e anti LGBTQ. Con il prezzo pagato per uno spot del Super Bowl, il gruppo che promuove gli insegnamenti di Gesù avrebbe potuto nutrire molta povera gente. La pubblicità è stata criticata anche da diverse persone di idee conservatrici. A loro modo di vedere, le pubblicità mostrano un Gesù “woke“, ossia “sveglio”, nei confronti delle ingiustizie sociali o razziali. Il primo spot conclude: “Gesù non ha insegnato l’odio”. “Ti rendi conto – ha commentato un lettore su Youtube – che Gesù, quello che conosco da tutta la vita, non approverebbe la commercializzazione di spot pubblicitari di ‘glorificazioneè del Super Bowl che costano milioni di dollari. denaro che potrebbe essere utilizzato per aiutare effettivamente chi ne ha bisogno. Se sei cristiano, allora avrai sicuramente sentito parlare di ‘Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci'” (Vangelo di Matteo 7:15, Versione di Re Giacomo ndr).

Lo spot con la lavanda dei piedi