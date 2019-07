ROMA – Assalto con l’ammoniaca (che poi si è scoperto essere benzina) ad un moticiclista che viene rapinato della propria moto in strada. La scena è stata ripresa da una telecamera lo scorso maggio a Newcastle in Gran Bretagna. A finire in manette è Darren Appleby di 23 anni ed uno dei suo complici. Ricercato ancora il terzo rapinatore. Appleby è colui che insegue con una tanica il motocilista minacciandolo. Ed è lui che spruzza l’ammoniaca in faccia al motociclista che viene derubato in strada.

Appleby è stato ora condannato a 24 anni di carcere dopo aver ricevuto una condanna a 4 anni e otto mesi per questa aggressione. I 24 anni sono la somma di altri reati precedenti.

Il filmato choc mostra il momento in cui Darren, un “uomo molto pericoloso” a detta del giudice che lo ha condannato, attacca il povero motociclista in faccia e sul corpo con una sostanza che a detta dell’aggressore è ammoniaca, poi si è scoperto essere della benzina.

Il giudice ha descritto così la scena: “Al terzo tentativo ha preso l’occhio destro della vittima e il collo e il petto. Il ragazzo aggredito ha detto che non poteva vedere e respirare correttamente e di aver sentito un forte bruciore”.

La moto, alla fine è stata rubata e ritrovata in un capannone successivamente. Insieme a Darren Appleby è stata condannata un’altra persona, mentre una terza resta ancora ricercata (i rapinatori che scendono dalla Renault Megane usata per il furto della moto sono in tutto tre).

Fonte: Daily Mail