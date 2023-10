Tragedia durante un match di hockey su ghiaccio in Inghilterra: il club Nottingham Panthers ha infatti annunciato la morte dell’americano Adam Johnson, 29 anni. Il giocatore è rimasto ferito dalla lama di un pattino durante uno scontro in un match. Come mostra il video, la lama gli ha reciso la gola e Adam Johnson è morto dissanguato poco dopo in ospedale.

“I Nottingham Panthers sono addolorati di annunciare che Adam Johnson è tragicamente scomparso a seguito di un incidente avvenuto ieri sera durante la partita di Sheffield”, ha scritto il club della Premier League inglese in un comunicato. L’americano, ex giocatore dei Pittsburgh Penguins, è morto per il taglio alla gola causato dalla lama del pattino di un avversario in uno scontro di gioco durante la partita di coppa tra Nottingham e Sheffield. La English Hockey League ha deciso di rinviare tutte le partite in programma domenica.