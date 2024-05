Un frame del video pubblicato sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas

Fa finta di parlare al telefono nei dintorni delle strisce pedonali poi, quando vede una macchina sfrecciare, azzarda l’attraversamento e, sfiorato, si butta a terra fingendo di essere stato colpito. Ecco a voi, la truffa del pedone. Il video, pubblicato dalla pagina Welcome to Favelas, è stato girato nel quartiere Don Bosco di Roma. Clicca qui per vederlo.