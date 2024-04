Il video della modella che sta battendo tutti i record su TikTok e non si sa perché

Un video apparso su TikTok ha raggiunto un picco di visualizzazioni senza nessuna apparente spiegazione. Ad aiutare a far salire il video è stato il misterioso algoritmo che gestisce questo social ed anche gli altri come Facebook e Instagram.

Ma andiamo con ordine. Da qualche settimana, la modella australiana Leah Halton ha quasi sfiorato il record di visualizzazioni sulla piattaforma con un filmato che la riprende in auto mentre sorride e canticchia in sincro sulle note di Praise Jah in the Moonlight di YG Marley. La clip dura appena 12 secondi e si attesta tra le più viste sulla piattaforma. Ha anche buone probabilità che diventi la più vista di sempre. La clip non è nuovissima: è stata pubblicata lo scorso 5 febbraio. Attualmente il filmato della giovane modella australiana (visibile qui di seguito in una versione postata su YouTube), ha superato le 680 milioni di visualizzazioni, i 46,3 milioni di like, 1,6 milioni di commenti e ben 4,1 milioni di salvataggi.

La cosa che stupisce sono proprio questi numeri da capogiro collegati ad un video così semplice. La spiegazione più credibile è che l’algoritmo di TikTok premi la semplicità e l’immediatezza. E non è la prima volta che accade: già diversi video molto semplici con persone che cantano o ballano, su TikTok in passato hanno stracciato i precedenti record.