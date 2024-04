“Anvedi che fr….!”: alla Camera un deputato risponde così alle accuse lanciate dalla deputata M5s VIDEO

Alla Camera si parla di Pnrr e di mancati controlli sugli investimenti. La deputata Cinque Stelle Vittoria Baldino prende la parola e accusa la maggioranza di non fare nulla contro i 600 milioni di euro truffati di cui ha parlato recentemente la Procura europea. La trentaseienne avvocatessa nata a Rossano in Calabia si agita e urla non lasciandosi di certo intimidire dalle dure reazioni che scatena. Tra chi risponde c’è però chi alla fine trascende dal suo ruolo dimenticandosi anche il luogo in cui si trova. La Baldino grida “Vergogna”. E il misterioso deputato della maggioranza, alla romana replica: “…Avendi che fre**a!”.