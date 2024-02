Incendio in Spagna: le fiamme divorano due grattacieli a Valencia, 4 vittime VIDEO

In gigantesco incendio ha distrutto due grattacieli a Valencia. Sono confermate quattro vittime non identificate e almeno fra 9 e 14 persone ancora non localizzate, secondo l’ultimo bilancio provvisorio fatto questa mattina dalla sindaca Maria José Català dalla postazione delle Emergenze vicino all’edificio di 14 piani ridotto a uno scheletro dal pauroso incendio di ieri pomeriggio. Dei 14 feriti soltanto sei restano ancora ricoverati, fra i quali 5 vigili del fuoco, per ustioni o fratture riportate nel tentativo di mettere in salvo i residenti del complesso di due blocchi di alloggi.

Català ha segnalato che un punto di assistenza psicologica ai familiari degli scomparsi è stato allestito nel posto di comando avanzato, mentre un secondo per l’assistenza alle famiglie evacuate è stato allestito nel centro de La Tabacalera. Negli hotel restano ospitati 36 dei residenti dei due blocchi. Le fiamme si sono sviluppate alle 17:30 dall’ottavo piano per motivi in corso di accertamento, a causa del forte vento di ponente e delle temperature elevate di 25 gradi si sono rapidamente propagate lungo la verticale del grattacielo ed estese anche alla torre 2, nello stesso blocco del complesso residenziale, dove complessivamente vivono circa 350 persone in 140 appartamenti.

La voracità delle fiamme sarebbe stata alimentata anche dal rivestimento di uno strato di poliuretano fra le placche di alluminio che ricoprivano la facciata, un prodotto altamente infiammabile. Dopo l’incendio del grattacielo Grenfell a Londra nel 2017, il Regno Unito e altri paesi vietarono l’utilizzo del poliuretano nei rivestimenti. In Spagna è ancora largamente diffuso, specie dopo il boom edilizio del decennio 2000-2009.