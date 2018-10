ROMA – Il ministro dell’Economia Giovanni Tria viene portato via a braccio dalla sala stampa di Palazzo Chigi dalla portavoce di Salvini mentre i giornalisti presenti gli stanno facendo delle domande. Un cronista dell’agenzia “Dire” riprende la scena imbarazzante e il video viene ripreso da diversi parlamentari dell’opposizione, tra cui il deputato democratico Michele Anzaldi.

Nel filmato, si vede il titolare del dicastero di via XX Settembre che, dopo le dichiarazioni alla stampa dell’esecutivo e al termine del vertice sulla nota di aggiornamento al Def, viene avvicinato da alcuni cronisti che gli chiedono delle previsioni sulla crescita del pil per i prossimi anni. Il ministro viene però avvicinato e accompagnato via dalla portavoce di Matteo Salvini.

Michele Anzaldi, su Facebook scrive: “Ecco il video dell’agenzia di stampa ‘Dire’ che documenta la fuga del premier Conte e dei vicepremier Di Maio e Salvini dopo le dichiarazioni in sala stampa sulla Manovra, senza rispondere a nessuna domanda dei giornalisti. Senza precedenti. Il ministro Tria viene portato via dallo staff. Una scena vergognosa, mi auguro che l’Associazione stampa parlamentare faccia partire un esposto all’Ordine dei giornalisti contro chi ha organizzato questa pagliacciata”.

Anche l’Associazione stampa parlamentare commenta l’accaduto, con un comunicato in cui viene stigmatizzato con forza l’accaduto.