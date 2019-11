Modena, al flash mob delle “sardine” c’è anche Zaytsev VIDEO

ROMA – Al flash mob delle “sardine” contro Salvini, flash mob che si è tenuto in piazza Grande a Modena, c’era anche il pallavolista Zaytsev.

L’atleta ha pubblicato un breve video su Instagram in cui appare in piazza insieme ad altre centinaia di manifestanti e al collega Salvatore Rossini.

Il flash mob delle sardine.

Mentre Matteo Salvini continua a battere l’Emilia-Romagna palmo a palmo e ad attaccare il presidente uscente Stefano Bonaccini sui temi a lui più cari, come la sanità, il movimento delle ‘sardine’ ha concesso il bis rispetto alla manifestazione di giovedì a Bologna e ha accolto Salvini a Modena con una flash mob al quale, in piazza Grande, hanno partecipato circa 7mila persone.

Le ‘sardine’, mobilitazione dal basso inventata da quattro giovani bolognesi, si stanno infatti prendendo la scena della campagna elettorale emiliano-romagnola: la piazza modenese è stata una distesa di ombrelli aperti, ma in tanti, come a Bologna, hanno risposto all’appello presentandosi senza simboli di partito, nonostante la pioggia. Le sardine, un piccolissimo gruppo con dei cartoni raffiguranti il pesce ‘povero’ entrato di prepotenza nella dialettica politica, ha accolto Salvini anche a Minerbio (Bologna), dove ha visitato lo zuccherificio CoproB per attaccare il governo su alcuni provvedimenti presenti in manovra come la ‘sugar tax’

. “Se c’è gente che ama giocare – ha detto il leader della Lega – ognuno è libero di giocare come vuole. L’unica preoccupazione che ho è che qualcuno sorrida e si travesta da sardina e poi in realtà è un pescecane, perché uno che invita alla giustizia sommaria non è a posto, quindi mi auguro che la condanna sia unanime”. Il riferimento è a un post pubblicato nei mesi scorsi da una delle organizzatrici modenesi nel quale invocava un ‘giustiziere sociale’ per il leader della Lega.

Fonte: Ansa, YouTube.