Muro crollato a Genova: auto e detriti finiti su un palazzo dopo nubifragio VIDEO

Un muro che sosteneva una strada adibita a parcheggio è crollato a Genova, finendo in parte contro un palazzo sottostante e trascinando per alcuni metri alcune automobili. Al momento non risultano persone ferite. Il crollo è avvenuto in via Cabrini, nei pressi di via Acquarone, sulla circonvallazione a monte del capoluogo ligure. I detriti sono scesi a ridosso di un palazzo e sarebbero finiti anche dentro un appartamento. Il parcheggio interessato dal cedimento era stato costruito una quindicina di anni fa.

Muro crollato a Genova, evacuati alcuni appartamenti

I vigili del fuoco sono al lavoro per verificare e mettere in sicurezza una conduttura di gas che potrebbe essere stata tranciata nel crollo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno transennato l’area e chiuso al traffico via Cabrini.

Come riferisce Il Secolo XIX, sono stati evacuati in via precauzionale tre palazzi di via Acquarone, limitatamente agli appartamenti nei piani interessati dalla frana. “Saranno evacuati una decina di appartamenti, gli altri residenti avranno il supporto del Comune per ogni necessità”, ha dichiarato l’assessore Gambino. Si tratta degli appartamenti al piano terra e al primo piano dei tre palazzi. Gli altri alloggi invece sono momentaneamente senza riscaldamento a causa dell’interruzione della fornitura del gas.