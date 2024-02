Un poliziotto si è travestito da orso peloso ed ha arrestato una donna accusata di essere una narcotrafficante. E’ accaduto nel distretto di San Martín de Porres a Lima, la capitale del Perù. L’agente ha escogitato una trappola approfittando del giorno di San Valentino. Vestito da orso ha invitato la donna ad uscire in strada con una scatola di cioccolatini e un palloncino a forma di cuore. Il video mostra l’ufficiale in ginocchio. In mano ha un cartello con su scritto: “Sei la mia ragione per sorridere”. Poco dopo la donna cade nella trappola “amorosa”: esce in strada e viene bloccata. Insieme a lei, gli agenti arrestano poi anche una seconda donna e sequestrano più di mille involucri di pasta di cocaina.

“Riesci a immaginare un orsacchiotto di peluche catturato da uno spacciatore? Nel giorno dell’amore e dell’amicizia?“. A dirlo scherzando è il portavoce della polizia nazionale peruviana Jose Honorio nel commentare l’arresto avvenuto a San Martín de Porres, distretto in cui c’è molta insicurezza pubblica e violenza. La zona, dallo scorso settembre è considerata in perenne emergenza e fortemente attenzionata dalle forze dell’ordine.