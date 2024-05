La vicedirettrice di un’area per case mobili a Fresno, in California, ha espresso il proprio dolore di fronte ad un cucciolo abbandonato. L’episodio, ripreso dalle telecamere di sorveglianza della struttura, mostra un cucciolo di cane abbandonato che cerca invano di seguire l’auto del proprietario dopo essere stato scaricato sul selciato come se fosse stato un rifiuto. Il video evidenzia il momento in cui un’auto entra nell’area della struttura con due persone e un cane a bordo. Successivamente, il veicolo si ferma, la portiera si apre e il cucciolo viene fatto scendere prima che l’auto si allontani rapidamente, lasciando il cucciolo smarrito e confuso. Il cucciolo, visibilmente speranzoso che l’auto possa tornare indietro, inizia a inseguirla, ma l’auto si allontana sempre di più, fino a scomparire dalla sua vista. Rimasto solo, il cane si siede in mezzo alla strada, forse nell’attesa che qualcuno torni a prenderlo. Fortunatamente, è stato notato da qualcuno che lo ha preso, salvandolo da una situazione di abbandono e disagio.