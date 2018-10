ROMA – Mentre è ospite da “Porta a Porta”, Luigi Di Maio viene a sapere da Bruno Vespa, in diretta, che il decreto fiscale ancora non è arrivato al Quirinale.

Il vicepremier sembra sorpreso e poi tenta con una battuta di superare il momento di imbarazzo: “Ah, non è arrivato? – chiede stupito il ministro di Pomigliano D’Arco – Si vede che si sarà perso per strada”. Solo pochi minuti prima Di Maio si era detto infuriato e aveva parlato “di una manina” visto che il decreto che sembrava arrivato al Quirinale conteneva alcuni punti che lo trasformavano in un maxi condono per i capitali esteri.

Poi il colpo di scena con la nota del Quirinale e la notizia data da Vespa che il decreto in realtà ancora non era ufficialmente arrivato. E l’imbarazzo, evidente, di Di Maio.