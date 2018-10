PORTOFINO – Un’onda colpisce un autobus mentre attraversa la strada tra Portofino e Santa Margherita. Quando l’onda tocca la vettura si sente un forte rumore che spaventa moltissimo i passeggeri. Una donna che era sull’autobus in preda al panico suggerisce al conducente di fermarsi. E’ successo lunedì 29 ottobre poche ora prima della violenta mareggiata che ha distrutto la strada Provinciale 227 per Portofino.

Il borgo, quando siamo al 30 ottobre, è rimasto isolato ed è raggiungibile solo via mare, nel caso in cui le condizioni lo permettano. Il sindaco Matteo Viacava ha anche partecipato allo spegnimento dell’incendio che ha coinvolto alcune sale del Comando della Capitaneria di Porto dice: “Non sono il sindaco, sono un portofinese e sono fiero e orgoglioso di esserlo – ha detto il primo cittadino – perché tutti insieme ci siamo uniti e per davvero abbiamo evitato il peggio”. Vacava aggiunge : “Non si è mai vista una cosa simile. Il mare è stato una furia, qualcosa di incredibile“.

“Non è al momento possibile calcolare i danni, che potrebbero essere di centinaia di milioni in Liguria. Di sicuro oggi chiederemo lo stato di emergenza e di calamità naturale”. Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti durante un sopralluogo a Rapallo. “Al momento la priorità è mettere in sicurezza le persone e le strutture. Non ci sono solo i danni di Rapallo. Portofino ha la strada distrutta, abbiamo problemi alla massicciata della ferrovia, ci sono centinaia di auto bruciate in porto a Vado”.