Ucraina, il soldato ucciso mentre prova a trascinare via l’amico ferito VIDEO

Due soldati ucraini restano isolati e circondati dalle forze russe. Uno dei due viene colpito alle gambe. L’altro, tra i proiettili nemici, cerca di aiutarlo e di metterlo al riparo.

Il soldato ferito, trascinandosi da solo, riesce a prendere un kit di soccorso e prova a curarsi. Poi, strisciando a terra, cerca di mettersi al riparo. Ma questa è solo la prima parte di quanto ripreso da un drone.

La sequenza drammatica

L’altro soldato, cercando anche di rispondere al fuoco, cerca di trascinare via il compagno ferito ma all’improvviso viene colpito anche lui. A questo punto è il primo soldato ferito che cerca di trascinare l’altro. Ma ormai la situazione è del tutto compromessa. Un secondo proiettile parte dalla linea nemica e uccide il soldato che all’inizio aveva provato in tutti i modi di trascinare via l’amico ferito.

Il soldato scomparso

L’altro soldato negli ultimi secondi non c’è più. Non è chiaro cosa gli sia successo. Forse è riuscito a mettersi in salvo. Forse è stato catturato dai russi. Probabilmente non lo sapremo mai. Tutto è stato ripreso da un drone. Questo è quello che è avvenuto alle porte d’Europa nelle scorse ore.

Attenzione: il video è sconsigliato ad un pubblico sensibile.