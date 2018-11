ROMA – Una “santificazione della mortadella” è arrivata da Vittorio Sgarbi tramite un video pubblicato sul suo profilo ufficiale Facebook.

“La mortadella è sublime – ha detto il critico d’arte -, non vuole essere desiderata, vuole essere mangiata, non vuole essere corteggiata, vuole essere presa. Non vuole essere sedotta, vuole farti godere. La mortadella è una vera tro**, è la tro** assoluta. Il culatello è la fighetta, un po’ finocchio. Il prosciutto è la fi** classica di 40 anni. La mortadella è come se la fi** si sciogliesse in bocca. E’ maiala. Ti dice: prendimi”.