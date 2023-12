Ammazza tua madre, hai 5 ore di tempo, ordinò una ragazza di 17 anni al fidanzato di 33. Poi, persa la pazienza, ha provveduto lei stessa con un sasso a uccidere la mancata suocera cinquantatreenne.

È successo in America, nell’Ohio, nella città di Toledo, famosa, anche nella versione americana, per il suo acciaio. Secondo la polizia, Kaitlyn Coones avrebbe picchiato a morte Nicole Jones con un sasso prima di fuggire in Messico con il suo fidanzato 33enne.

Come riferisce KC Baker su People, un’adolescente dell’Ohio è accusata di aver ucciso la madre del suo fidanzato di 33 anni dopo avergli dato un ultimatum per uccidere la donna di Toledo e poi è fuggita con lui in Messico, dicono le autorità.

Il giudice ha stabilito che Kaitlyn Coones, anche se ha solo 17 anni, sarà processata da adulta per l’omicidio di Nicole Jones, 53 anni. È accusata di omicidio aggravato, manomissione di prove e abuso di cadavere.

Coones si era allontanata l’11 aprile dalla casa adottiva in cui viveva e si è trasferita da Jonathan Jones, che era stato condannato a marzo a causa della sua relazione con lei quando lei aveva 15 anni.

Dopo che Coones si è trasferita da Jonathan, lei gli avrebbe detto di uccidere sua madre perché pensava che la donna la disapprovasse e stesse interferendo nella loro relazione.

“Kaitlyn aveva detto a Jonathan che dovevano fare qualcosa per sua madre perché lei stava impedendo loro di stare insieme e gli ha dato cinque ore per fare qualcosa per lei.

Quando Jonathan presumibilmente non riuscì a uccidere sua madre, Coones decise di uccidere lei stessa la donna, sostengono i pubblici ministeri.

Coones “è uscita e ha preso un sasso”, ha affermato il procuratore della contea, Andy Lastra.

“Quando Nicole Jones era in piedi davanti al frigorifero in cucina, ignara della presenza di Kaitlyn, quest’ultima ha picchiato Nicole Jones diverse volte e l’ha strangolata”, ha detto Lastra.

Jonathan era presumibilmente seduto in soggiorno quando Coones ha ucciso sua madre, hanno detto i pubblici ministeri.

Jonathan ha aiutato Coones a sbarazzarsi del corpo di sua madre gettando il cadavere in un cassonetto in un complesso di appartamenti che è stato poi portato in una discarica.

Coones e Jonathan sono poi fuggiti in Messico. Durante il viaggio in Messico, sopraffatta dal rimorso, Coones avrebbe confessato di aver ucciso Nicole. “Mentre è in viaggio, chiama un assistente sociale per informarlo che ha fatto qualcosa di terribile”.

Le autorità si sono immediatamente recate a casa di Nicole. “Ciò che trovano corrisponde quasi esattamente a ciò che lei ha spiegato come il crimine così come è avvenuto”.

L’8 maggio, l’Unità bambini scomparsi degli US Marshals Service ha arrestato Jonathan in Messico.

Jonathan non era riuscito a disattivare il dispositivo di localizzazione GPS che indossava dopo la sua condanna a marzo, cosa che ha aiutato le autorità a trovarlo. Coones era con lui.

Secondo l’accusa su cui poi è stato condannato, Jonathan ha fatto sesso con Coones in un motel quando lei aveva 15 o 16 anni ed era sotto la custodia dei servizi per l’infanzia ed è stato accusato di aver scattato foto di loro mentre facevano sesso.