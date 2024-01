George Ciupilan chi è: dove e quando è nato, età, fidanzata, aggressione e biografia

Chi è George Ciupilan? Il ventunenne sarà uno degli ospiti nel salotto di Verissimo. Ma chi è George Ciupilan? Cosa sappiamo della sua carriera, della sua biografia e della sua vita privata? Andiamo con ordine.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di George Ciupilan

George Ciupilan è nato in Romania il 13 luglio del 2002. Qualche informazione sparsa: ha 21 anni, è del segno zodiacale del Cancro ed è alto circa 178 cm. Dopo aver trascorso la sua infanzia in Romania George, insieme a sua madre, si è trasferito in Italia. Per la precisione a Stella, in provincia di Savona. Qui in Italia il ragazzo ha iniziato la sua carriera televisiva partecipando ai reality Il Collegio e La Caserma. Ciupilan, che può vantare anche un’esperienza al Grande Fratello, è molto seguito sui social. A settembre 2022 il giovane vanta infatti un profilo Instagram da più di 560mila follower, mentre il suo account Tik Tok ne conta 1.7 milioni.

La vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di George? Poco o nulla. Durante la sua partecipazione a La Caserma il 21enne ha avuto un flirt con un’altra concorrente, Linda Mauri. Ma al momento non si sa se sia single o meno.

L’aggressione

Il ragazzo qualche tempo fa ha denunciato di essere stato aggredito da alcuni ragazzi per le vie di Milano. “Purtroppo – ha raccontato sui social – questa aggressione è uno scotto della popolarità. Spero che nessun altro collega che fa il mio stesso lavoro le possa succedere una cosa di questo tipo deve correre rischi per la propria salute, come sta succedendo a me in queste ore”.