Biden e il tormentone del Medio Oriente, per la destra è troppo debole, per la sinistra è troppo poco pro palestinesi

Il presidente americano Joe Biden si trova ora ad affrontare lo scenario che temeva da tempo in Medio Oriente. La morte dei tre soldati statunitensi in un attacco di droni contro una base americana in Giordania ha aggravato la crisi in corso nella regione, qualcosa che lui sperava di prevenire.

L’attacco, imputato alle milizie filo-iraniane, è l’ultimo di una lunga serie di attacchi contro le forze statunitensi in seguito all’assalto israeliano a Gaza, iniziato in risposta agli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre.

Come può Biden rispondere in modo da riaffermare l’autorità degli Stati Uniti e ripristinare la deterrenza, evitando però lo scoppio di una conflagrazione regionale su vasta scala? si chiede una analisi della CNN.

Probabilmente, e al risposta, non c’è modo di rispondere a questo enigma. Biden è quindi arrivato a un classico momento presidenziale, quello in cui tutte le opzioni possibili sono sbagliate.

I repubblicani falchi di Capitol Hill chiedono attacchi diretti contro l’Iran e la sua leadership. È facile per loro dirlo, ma non sarà loro responsabilità spiegare agli americani perché sono tornati a combattere una grande guerra in Medio Oriente (l’Iran ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’attacco alla base americana in Giordania).

Il presidente deve preoccuparsi anche del suo fianco sinistro. Gli elettori democratici progressisti sono già inaspriti nei confronti della sua leadership e arrabbiati per il suo sostegno a Israele nel corso del suo attacco contro i civili palestinesi. Reagirebbero con orrore a un nuovo grande conflitto in Medio Oriente, e Biden non può dare per scontato il loro sostegno in quelle che sicuramente saranno le elezioni difficili di novembre.

Lo scenario più probabile sembra essere un massiccio attacco statunitense contro i gruppi iraniani e le loro infrastrutture in tutto il Medio Oriente, ma non sul suolo iraniano. Ma non vi è alcuna garanzia che ciò possa ostacolare futuri attacchi agli interessi statunitensi. Dopotutto, i ripetuti attacchi aerei statunitensi contro i rappresentanti iraniani nello Yemen non hanno fermato gli attacchi missilistici e di droni sulle navi nel Mar Rosso.

Biden si trova anche ad affrontare le critiche del suo probabile rivale alle elezioni generali, l’ex presidente Donald Trump, secondo cui ha già risucchiato gli Stati Uniti in un pantano straniero. Nonostante tutte le affermazioni di Trump secondo cui nulla di tutto ciò sarebbe mai accaduto se fosse stato al potere, l’assassinio del capo dell’intelligence iraniana Qasem Soleimani da parte della sua amministrazione sembra non aver fatto nulla per scoraggiare l’espansionismo iraniano nella regione. Sono le reti costruite da Soleimani che ora minacciano gli interessi israeliani e americani.

L’unico vero modo per fermare l’aggravarsi della violenza in tutto il Medio Oriente potrebbe essere che gli Stati Uniti convincano Israele a porre fine alla sua offensiva a Gaza, che sta alimentando la rabbia contro il suo sostenitore americano. Ma il primo ministro Benjamin Netanyahu sembra meno reattivo che mai alle suppliche di Biden.

La sfida per Biden non è più quella di impedire che la situazione di Gaza si trasformi in una guerra regionale: il cavallo geopolitico è scappato. È per evitare azioni che potrebbero peggiorare la guerra regionale.