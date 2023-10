Zanzare, tormento dell’estate. Anche se per molti di noi quei fastidiosi insetti continuano a pungere anche d’inverno perché il riscaldamento delle case rende l’ambiente indifferente alle stagioni per le zanzare che si sono rifugiati nelle nostre mura domestiche.

“Al momento ci sono moltissime zanzare”, spiega la dottoressa Renke Lühken, ecologista presso l’Istituto Bernhard Nocht di medicina tropicale di Amburgo. Molte persone se ne accorgono perché fuori fa più fresco e gli animali cercano di riscaldarsi. Le specie autoctone di zanzare che svernano nelle cantine si vedono ora più frequentemente. “Alcune zanzare sono attive anche nel mordere”, spiega Lühken. Questo fenomeno non è insolito e si verifica sempre a fine estate o all’inizio dell’autunno.

L’estate del 2023 è stata soggetta a grandi sbalzi di temperatura, ma è stata particolarmente calda e umida. Sono proprio queste circostanze che hanno fatto sì che quest’anno si sviluppassero popolazioni particolarmente numerose di zanzare.

Le zanzare sono più aggressive in autunno?

Le zanzare sono attratte dal nostro sudore e dall’aria che respiriamo. Anche se raramente vieni punto tu stesso, altre persone potrebbero essere afflitte da una serie di punture di zanzara. Ciò vale anche in autunno. Se attualmente alcune persone ricevono un numero particolarmente elevato di punture di zanzara, non è perché gli animali siano aggressivi, ma perché gli animali stanno entrando in casa in gran numero per trovare posti dove svernare.



Anche se in questo momento ci sono molte zanzare che cercano di entrare in casa, ciò non significa che ci stiano necessariamente cercando. “Le nostre zanzare locali cercano posti dove svernare”, spiega Lühken. Gli animali quindi si vedono spesso sui muri di casa, ma vanno alla ricerca di cantine o qualcosa di simile. Secondo Lühken, chiunque abbia aperto una finestra nel seminterrato vedrà ora molte zanzare che non si muovono più così tanto e cercheranno di sopravvivere lì per i prossimi sei mesi.

Quando scompariranno le zanzare?

Chi attualmente viene morso molto non deve aspettare ancora a lungo. “Le popolazioni di zanzare che vivono all’aperto stanno ormai crollando completamente perché non vengono più deposte nuove uova”, spiega Lühken. Le zanzare rimanenti volano verso i luoghi di svernamento e quindi non disturbano più l’uomo. “Tutto dovrebbe finire nelle prossime tre o quattro settimane, poi dovremmo avere pace per sei mesi”, spiega l’ecologista.



La cosa interessante è che lo svernamento delle zanzare è la ragione per cui alcuni virus circolano permanentemente, anche se non sono di nuova introduzione. Un buon esempio è il virus del Nilo occidentale. Il virus sverna con le zanzare e riemerge in primavera, trasmesso dalle zanzare.