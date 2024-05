Energia solare, i produttori europei stanno precipitando verso la crisi, dopo il regalo che l’Unione Europea ha lasciato intendere di voler fare alla Cina non salvando i produttori in difficoltà, una mossa che mette a rischio migliaia di posti di lavoro e assesta un duro colpo al sistema solare del blocco europeo.

Lancia l’allarme Politico.com. I produttori di energia solare dell’UE, scrive Victor Jack da Bruxelles, avvertono da mesi che si trovano ad affrontare una crisi esistenziale a causa del dominio quasi totale della Cina sulle linee di approvvigionamento globali, che ha causato un eccesso di offerta di pannelli solari a basso costo all’interno del blocco e li ha lasciati incapaci di competere. Sono previsti i primi , le 4.000 licenziamenti di lavoratori qualificati del settore.

La contraddizione è che Bruxelles cerca di affermarsi come attore globale nelle tecnologie pulite come l’idrogeno, le batterie e l’energia eolica in una corsa contro Pechino e Washington, due paesi che hanno versato centinaia di miliardi di sussidi statali nelle loro industrie verdi.

Allo stesso tempo, l’UE vuole ridurre la propria dipendenza dalla Cina aumentando la capacità di produzione solare a 30 gigawatt entro il 2030, poiché il blocco mira a diventare carbon neutral entro la metà del secolo. Dopo aver perso gran parte del suo settore solare a favore del Paese dieci anni fa, l’UE ora fa affidamento su Pechino per oltre l’80% delle sue importazioni solari.

Il mese scorso, 12 aziende che rappresentano tre quarti della capacità di produzione di moduli solari del blocco hanno lanciato un appello finale alla Commissione chiedendo modifiche alle regole sugli aiuti di Stato di Bruxelles che sbloccherebbero sussidi equivalenti a 880 milioni di euro nei prossimi due anni. Questi includono l’acquisizione di azioni e un aiuto con le spese operative.

Secondo Johan Lindahl, segretario generale della lobby dell’European Solar Manufacturing Council, entro la prossima settimana le aziende chiuderanno linee di produzione equivalenti a un quinto della capacità totale dei moduli dell’UE.

Tuttavia, l’UE insiste che sta già facendo il possibile per aiutare il settore.

Nell’ambito del suo impegno per potenziare gli investimenti nelle tecnologie pulite, l’anno scorso la Commissione ha proposto modifiche alle norme sugli aiuti di Stato fino al 2025 “consentendo il sostegno agli investimenti per la produzione di apparecchiature strategiche, compresi i pannelli solari”.

Allo stesso tempo, la settimana scorsa il capo dell’energia dell’UE Kadri Simson ha promesso di produrre nelle prossime settimane un “impegno sull’energia solare” che illustrerebbe le opzioni che i governi e le aziende dell’UE possono adottare per sostenere la produzione solare nel blocco dopo una riunione regolare dei rappresentanti dell’energia dell’UE. ministri a Bruxelles.

In una lettera inviata ai paesi del blocco prima del vertice, la Commissione ha suggerito ai paesi di organizzare aste di progetti solari guidate dallo stato che favoriscano i produttori locali e ha affermato che avrebbe “esplorato” come utilizzare i fondi UE esistenti per “sfruttare la finanza privata”.

Ma per l’industria è troppo poco e troppo tardi.