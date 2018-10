ROMA – Al 30 settembre di quest’anno, il 2018 è l’anno più bollente per l’Italia dal 1800, quando sono iniziate le rilevazioni, con una temperatura superiore di 1,53 gradi rispetto alla media. E’ quanto dimostrano i dati Isac-Cnr, relativi alle temperature registrate nella penisola nei primi nove mesi dell’anno. “Tra questi primi nove mesi – precisa Michele Brunetti climatologo Isac-Cnr, autore dell’analisi – sono da segnalare in particolare aprile, che ha fatto segnare il record dell’aprile più caldo in assoluto, e gennaio, secondo più caldo di sempre”.

“A partire da gennaio e fino a settembre – spiega Brunetti – il 2018 risulta essere l’anno più caldo dal 1800 ad oggi, cioè da quando abbiamo osservazioni sull’Italia. L’anomalia è di 1,53 gradi in più rispetto al trentennio di riferimento (1971-2000)”.

“In particolare aprile 2018, sulla base dei dati che abbiamo a disposizione ad oggi, risulta essere – spiega ancora il ricercatore – l’aprile più caldo in assoluto tra tutti i mesi di aprile osservati dal 1800 ad oggi, con una anomalia di +3.49 gradi rispetto al periodo di riferimento”. “Ovviamente – conclude – i dati si aggiornano di mese in mese e, per dire con certezza se il 2018 è stato per l’Italia l’anno più caldo di sempre, bisognerà aspettare la fine dell’anno”.