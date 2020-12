Coronavirus, Italia prima in Europa: 70 mila morti per covid, 2 milioni di malati. Immunità di gregge, altro che vaccino

Coronavirus, siamo all’immunità di gregge con 2 milioni di malati. Italia prima in Europa, per morti da covid: più di 70 mila

Coronavirus, alias covid, nuovi casi e morti in Italia nel mese di dicembre 2020. In qualcosa siamo primi in Europa, nel numero dei morti. Da febbraio 71 mila morti, ma 1 milione e 377 mila guariti su 2 milioni di malati. A grandi passi verso l’immunità di gregge, senza bisogno del vaccino. Che chissà quando arriverà…

In qualcosa siamo primi in Europa: nei morti per coronavirus. Ce la battiamo con gi inglesi, noi più morti, loro più malati.

L’Istat spara: 700 mila morti, mai così tanti dal 1944, ultimo anno di guerra. Ma non dimenticate che nel 2019 i morti in Italia furono 647.000. Sparare cifre così senza confronti può essere…esageratamente fuorviante, per non dire peggio. E non un cronista che lo abbia fatto. Almeno per ricordare che si muore di più per malattie del sistema circolatorio: 230.283. E tumori: 186.495.

Coronavirus, dal 1 dicembre…

..al bollettino di Natale: 19.073 nuovi contagi, 459 i morti. Indice positività sale al 12,49%

24 dicembre: 18.040 contagi, 505 morti. 23 dicembre: 14.522 nuovi casi e 553 morti. 22 dicembre: 13.318 nuovi casi, 628 morti e 20mila guariti. 21 dicembre: 10872 nuovi positivi con 87 mila tamponi e 415 morti. 20 dicembre: 15.104 nuovi casi, 352 morti. 19 dicembre: 16.308 nuovi casi e 553 morti. 18 dicembre. 17.992 nuovi positivi e 674 morti. 17 dicembre: 18.236 nuovi casi e 683 morti. 16 dicembre: 17.572 nuovi casi e 680 morti. 15 dicembre: 14.844 nuovi positivi, 846 morti. 14 dicembre. 12.030 nuovi casi. 491 decessi, superati i 65mila morti. 13 dicembre: 17.938 nuovi positivi e 484 morti. 12 dicembre: 19.903 nuovi casi e 649 decessi. 11 dicembre: 18.727 nuovi casi. 761 morti. 10 dicembre: 16.999 nuovi casi e 887 morti. 9 dicembre: 12.756 nuovi casi su 118.475 tamponi e 499 morti. 8 dicembre: 14.842 nuovi casi con 149.232 tamponi e 634 morti. 7 dicembre: 13.720 nuovi casi su 111.217 tamponi. I morti sono 528. 6 dicembre: 18.887 nuovi casi e 564 morti. 5 dicembre: 21.052 nuovi casi e 662 morti. 4 dicembre: 24.099 nuovi casi. Morti 814. 3 dicembre, 23.225 casi, morti 993. 2 dicembre: 20.709 nuovi casi. morti 684. 1 dicembre: 19.350 nuovi casi e 785 morti.

Novembre sulle montagne russe, la curva delle previsioni confermata dai bollettini, il calo dai picchi di casi e morti

Da febbraio a ieri, l’altalena delle statistiche

Coronavirus in Italia: morti, contagi e guariti. I numeri giorno per giorno

In qualcosa siamo primi in Europa: nei morti per coronavirus

Ce la battiamo con gi inglesi, noi più morti, loro più malati

ATTUALMENTE POSITIVI: 579.886



TOTALE DEI MORTI: 71.359

TOTALE DEI GUARITI: 1.377.109

CASI TOTALI DA INIZIO EPIDEMIA: 2.028.354