ROMA – Flat tax e reddito di cittadinanza. Slitta tutto alle calende greche. Dopo, il bilancio pubblico italiano sarà così compromesso che non ci sarà spazio per niente. Anche perché lo spread, che secondo gli sbrigativi giovanotti oggi al potere in Italia, non conta niente, continua a salire. Si tratta, ricorda Giuseppe Turani in questo articolo pubblicato anche su Uomini & Business, del giudizio che i mercati (da Hong Kong a Los Angeles, migliaia di operatori) danno del nostro paese. E se lo spread, nell'era del cosiddetto cambiamento, invece di scendere, sale è segno evidente che i mercati non approvano tanto quel che dicono (non hanno ancora fatto nulla) Salvini e Di Maio.

Per gli amanti dei conti si può dire che con il governo Gentiloni lo spread era di poco superiore a quota 100 mentre oggi siamo stabilmente intorno a quota 250. In termini pratici questo significa che si pagherà circa l’1,5 in più di interessi sul nostro debito pubblico. Il tutto, peraltro, è stato ottenuto non grazie a misure straordinarie (e magari discutibili) di finanza pubblica, ma in base a chiacchiere prive di senso o avventate dei nostri eroi. Basterebbe che imparassero a stare un po’ zitti, e a lavorare, per farci risparmiare un sacco di soldi. Questi, inguaribili esternatori, chiacchieroni seriali, sono capaci invece di farci arrivare a quota 500 senza avere ancora preso nemmeno una decisione. Solo a forza di stupidaggini dette su Facebook e in televisione. E’ il cambiamento.