Meloni sempre più ducetta (o vuol fare dimenticare il peccato originale delle leggi razziali e allora strafà) bacchetta Mattarella, che però non doveva parlare: se il corteo non era autorizzato, la legge è legge, se ora saltano le regole base dove andiamo a finire? ne ho viste tante di cariche nel post ’68, il Presidente della Repubblica non è mai intervenuto. Ma c’erano minorenni…e cosa doveva fare il poliziotto? chiedere i documenti per vedere l’età? vi siete mai trovati in mezzo fra la testa di un corteo e la prima fila del reparto mobile?

da Cronaca Oggi

