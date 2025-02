Festival di Sanremo al via da oggi a sabato un rito che si ripete da 75 anni, da quella prima edizione che ascoltammo tutta la famiglia attorno alla radio nuova di zecca comprata per l’occasione.

Come per milioni di italiani il Festival è un pezzetto della mia vita. Nel mio caso l’intreccio è doppio. Sono testimone fin dalla prima edizione come ascoltatore (avevo 6 anni) e poi spettatore. Mi sono occupato del Festival come giornalista in più di una occasione nella mia vita da adulto. Anche se non sono più andato a Sanremo in mezzo secolo e non guardo più la televisione, la considero troppo dispersiva del poco tempo che mi resta da vivere, sentir parlare di Sanremo mi intenerisce e commuove.

Quella prima edizione è incisa nella mia memoria. Non c’era ancora la tv, il Festival veniva diffuso solo per radio. Presentava Nunzio Filogamo: “Miei cari amici vicini e lontani buona sera ovunque voi siate”. Vinse Nilla Pizzi con Grazie dei fiori, vinse la Pizzi anche la seconda edizione con Vola Colomba, un canto pieno di lacrime per Trieste che Tito voleva acquisire alla sua Yugoslavia comunista. Erano gli anni di Vecchio Scarpone, Due Gattini, Papaveri e Papere e tante mamme in tutte le tonalità. L’edizione 1961 fu presentata da Lilli Lembo e Giuliana Calandra, che 15 anni dopo ebbi l’onore di conoscere. Poi venne Pippo Baudo, il più bravo di tutti, quello che ti incontra una volta e ricorda il tuo nome per sempre.

Il primo festival: avevo 6 anni

Avevo 6 anni, facevo il liceo quando esordì Gino Paoli, lavoravo al Cittadino quando si uccise Luigi Tenco, lavoravo all’Ansa quando seguii due edizioni, nel ’71 e ’72, dalla sala stampa sul retro del Casinò, nel cui Salone delle Feste si svolgeva il Festival.

Erano gli anni di Lucio Dalla e della Equipe 84, di Massimo Ranieri e Lucio Battisti, che venivano in sala stampa per togliere il cerone e abbassare la maschera, in sala stampa si affacciavano grandi giornalisti come Gigi Ghirotti. Ho conosciuto Aldo Valleroni, primo ideatore del Festival e Ezio Radaelli, padre di Miss Italia, patron del Cantagiro e per un periodo organizzatore del Festival.

Il suicidio di Luigi Tenco

Ero amministratore di Repubblica quando un amico poliziotto inventò una telefonata la notte del suicidio di Tenco.

Luigi Tenco 50 anni dopo il suicidio al Festival di Sanremo. La bufala di Molinari, poliziotto che non telefonò

Al via le 5 giornate del Festival di Sanremo. Stasera sul palco tutti i 29 in <gara. Ospite Jovanotti

Festival di Sanremo 2025, il programma della prima serata: la scaletta e gli ospiti

Sanremo 2025, Carlo Conti ricorda la mamma e si commuove: “Mi ha cresciuto da sola”

DALL’ARCHIVIO, quando Pippo Baudo salvò l’uomo disoccupato che voleva uccidersi durante il Festival di Sanremo. Bufala o realtà?