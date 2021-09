No Time To Die, il 25° capitolo della saga di James Bond uscirà al cinema il 30 settembre (foto Ansa)

Da mesi i fan di James Bond aspettano il 25° capitolo “No Time To Die” la cui uscita, a causa della pandemia, è slittata numerose volte. Ora sembra certa la data del 30 settembre.

“No Time To Die” vede per l’ultima volta protagonista Daniel Craig nei panni dello 007 più famoso al mondo. Di recente è stato diffuso il trailer in cui vengono ricapitolate tutte le imprese che l’attore ha compiuto nel ruolo di Bond.

James Bond, No Time To Die: la trama svelata dal SUN

A svelare parte del trama è il SUN. James Bond (Daniel Craig) è devastato quando scopre che la sua ragazza Madeleine Swann (Lea Seydoux) gli ha nascosto un terribile segreto del passato. Tra i due sembra essere finita male.

All’agente segreto non rimane altra scelta che chiedere aiuto al suo più grande nemico, Blofeld (Christoph Waltz).Blofeld chiede a Bond: “James, il destino ci fa tornare insieme. Ora il tuo nemico è mio nemico. Com’è successo?”.

Bond risponde ironicamente: “Beh, vivrai abbastanza a lungo…”.

Molti fan temono che gli autori di Bond avranno finalmente il coraggio di uccidere 007. A un certo punto Blofeld dice di Madeleine: “Ti ama ancora, lo sapevi? Quando emergerà il suo segreto sarà la tua morte”.

Nel trailer si vede Bond in un cimitero che brucia un biglietto in cui è scritto:”Perdonami”.

James Bond, No Time To Die: il cast è stellare

No Time To Die è diretto da Cary Fukunaga. Nel cast sono presenti Ben Wihshaw, Naomi Harris, Ralph Fiennes nei panni rispettivamente di Q, Moneypenny e M, Cristopher Waltz è Blofeld. Fa il debutto nel 25° capitolo della saga anche Lashana Lynch, che erediterà il titolo di 007.

(Fonte: SUN)