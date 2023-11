Accoltella due bambine e la maestra fuori dalla scuola, fattorino lo colpisce con il casco e lo stordisce

Dublino è stata teatro di una serie di disordini causati da gruppi anti-immigrazione di estrema destra. Tutto è iniziato fuori da una scuola, a Parnell Street, dove un uomo ha aggredito un’insegnante e due bambine con un coltello. In quel momento, stava passando anche un fattorino immigrato che doveva effettuare una consegna. L’uomo, brasiliano di 43 anni, è sceso dalla moto e ha tramortito l’aggressore col casco nel tentativo di evitare alla bambina di appena 5 anni una successiva pugnalata.

Dublino, bambini accoltellati. Il fattorino eroe per caso

Il fattorino, che ha raccontato quanto avvenuto all’Irish Mirror, è in Irlanda da un anno. E’ anche padre di due bambini che però vivono dall’altra parte dell’Oceano. Nell’intervista il 43enne afferma: “Lavoro come fattorino e giovedì era un giorno di lavoro come un altro. Passavo per Parnell Square, in moto, e vedo un uomo e una donna. All’inizio mi sembrava stessero litigando. Poi, ho scoperto che si trattava di un’insegnante. È stata davvero coraggiosa, vorrei dirglielo”.

“Non c’era tempo di pensare”

La situazione è ben presto diventata più drammatica: “Ho pensato fosse strano. C’era un’altra bambina coinvolta, stava strattonando l’amica e poi ho visto l’uomo afferrare la piccola e appena ho notato il coltello… ho agito in un istante”. “Ho visto la bambina venire accoltellata al petto, molte volte, ma non riuscivo a capire quanto fosse grave dato che aveva un sacco di abiti addosso e non si vedeva sangue. Mi sono tolto il casco e l’ho usato come arma, colpendo l’uomo alla testa, ed è caduto a terra”.

“Prego che la bambina sopravviva, non ho ricevuto notizie. Ora è in ospedale. Mi sono operato al ginocchio qualche mese fa e sono ancora in fase di recupero, per quello mi ci è voluto del tempo per raggiungere la bambina, non riesco a correre. Se fossi stato meglio, sarei stato più veloce”.