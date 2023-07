Un bimbo di appena due anni è scomparso nel nulla ormai da due giorni e un’intera comunità col fiato sospeso. E’ accaduto in Francia, dove le forze dell’ordine e centinaia di volontari cercano Emile, scomparso da sabato a Vernet, un villaggio delle Alpi nell’Alta Provenza.

Bimbo di 2 anni scomparso in Provenza

Il piccolo è sparito nel nulla verso le 18 di sabato 8 luglio. Stava giocando nel giardino della casa dei nonni, che si trova in una piccola frazione nel villaggio del Vernet. Sembra che il bambino sia stato visto “in una via che porta verso il villaggio” da due persone. Poi si è persa ogni traccia.

Le ricerche

“Le ricerche sono riprese, sono state intensificate su un perimetro più ampio”, dice il sindaco del villaggio, François Balique. Impiegati anche cani, droni e due elicotteri dotati di telecamere termiche. Sono al lavoro anche una sessantina di uomini della gendarmeria locale con cani addestrati. In tutto dieci squadre cinofile (con cani da caccia) si sono mobilitate soprattutto nelle zone boscose e montuose per ritrovare il piccolo in un’area di 5 chilometri intorno alla casa dei nonni. Il terreno scosceso rende le ricerche impegnative.