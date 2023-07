Cocaina legale? In Svizzera ci stanno pensando dopo che ben 4 città elvetiche sono finite tra le prime 20 in Europa per consumo di polvere bianca. Parliamo di Zurigo, Ginevra, Basilea e Berna, nella cui rete idrica sono stati rilevati oltre 535 milligrammi di coca ogni 1000 persone.

Per tale ragione le amministrazioni locali hanno messo a punto una proposta di piano per contrastare il fenomeno. Secondo quanto riferito dal settimanale Le Matin Dimanche, le città sopra citate hanno inviato al governo federale un progetto che prevede la distribuzione controllata di cocaina ai tossicodipendenti.

Cocaina di Stato come l’eroina 31 anni fa

Non è la prima volta che la Svizzera si fa pioniera di simili iniziative. Era il 5 febbraio del 1992 quando la confederazione elvetica adottò un sistema simile per liberare dallo spaccio di eroina il parco Platzpitz di Zurigo, all’epoca soprannominato Needle Park, ossia parco degli aghi. In quell’occasione fu infatti inaugurato un progetto-pilota di distribuzione controllata di eroina e metadone ai tossicomani.

L’idea di una cocaina di Stato fa comunque discutere, data l’estrema tossicità della droga e la resistenza dei medici a prescriverla.