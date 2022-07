Francia, si masturba in spiaggia davanti a una donna e viene ucciso con un colpo di fucile (foto d’archivio Ansa)

Si masturba davanti a una donna in una spiaggia per nudisti e viene ucciso con un colpo di fucile. Tutto è avvenuto all’interno del Grand Parc de Miribel-Jonage, un’area naturale protetta situata a Vaulx-en-Velin, poco lontano la città di Lione, in Francia.

La prima ricostruzione

L’uomo, di quarantasei anni, era in spiaggia con altri nudisti quando, all’improvviso, si è iniziato a masturbare davanti a donna. L’atto, raccontano le cronache locali, ha provocato la reazione di un ì 76enne che prima lo avrebbe invitato ad affrontare la questione fuori dalla spiaggia, e poi gli avrebbe sparato almeno tre volte con un fucile da caccia.

Il 76enne, l’uomo che ha sparato col fucile, viene descritto come un frequentatore abituale della spiaggia e un appassionato di caccia. L’arma, infatti, era regolarmente registrata.