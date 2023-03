Germania, 12enne ritrovata morta in un bosco. Forse uccisa da due coetanee

Blitz dice

Ricordate (e peggio per voi se non la ricordate o peggio ancora non la conoscete) la sequenza di Non ci resta che piangere film in cui Troisi e Benigni nel “quasi milleecinque” attraversano col carretto una scalcagnata ma esosa dogana medievale. Ad ogni parola che dicono o movimento che fanno l’esattore sempre e solo replica […]