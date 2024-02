Iskra Lawrence ha posato in costume da bagno per il suo nuovo lancio di Cupshe, la sua nuova creazione di costumi da bagno, che comprende 37 pezzi. La collezione presenta una selezione di costumi da bagno e copricostumi da donna nelle taglie XS-3X insieme a costumi da bagno per bambino abbinati “mommy and me” e stili di nuoto da uomo. I prezzi vanno da $ 24,99 a $ 45,99.

La 33enne pinup britannica intervistata dal DailyMail ha detto: “Il mio messaggio preferito sull’accettazione del corpo è che ognuno è unico e bello a modo suo: non abbiamo bisogno di essere perfetti, essere noi stessi è sempre sufficiente”. “Abbracciare e celebrare le nostre differenze è essenziale per coltivare l’amor proprio e l’accettazione.”

“Quando mi sento giù, spesso ricordo a me stesso la citazione: “Tu sei abbastanza”. Serve come un potente promemoria che sono degno e meritevole di amore e accettazione proprio come sono”, ha detto la stella alta 1,70 m. Ha modellato la collezione di costumi da bagno di 37 pezzi.

“La mia collezione Cupshe riflette i miei valori e celebra l’accettazione del corpo con colori e stampe vivaci e audaci per aiutarti a distinguerti e ad abbracciare il tuo stile unico”, ha detto ancora. “Quando si tratta di sentirmi sexy in costume da bagno, adoro gli stili che mettono in risalto le mie curve e mi fanno sentire sicura.”

Ha aggiunto che il bikini a due pezzi arancione brillante è il suo preferito: “È a vita alta e mi dà quell’atmosfera nostalgica degli anni ’90 – e credo sempre che dovremmo essere audaci e distinguerci”.

“Crescendo sono stata ispirata da mia madre che mi ha mostrato amore incondizionato e sostegno incrollabile in tutto quello che ho fatto”, ha detto Iskra.

“Sarò sempre ispirata dalla mia nonna che lavorava di notte nella fabbrica di tappeti dopo aver avuto 10 figli e perso il marito e continuava sempre a lavorare sodo e a provvedere a tutti”, ha detto la star con i piedi per terra.

Iskra è la fondatrice del popolare marchio di bellezza virale TikTok Saltair, una sostenitrice della body positive, madre e modella.

Ciò avviene tre anni dopo che Lawrence ha condiviso una storia molto personale: ha detto che suo figlio “non respirava” quando è nato. La modella ha dato il benvenuto ad un figlio con Philip Payne nel 2020.

Ha detto che suo figlio ha avuto difficoltà durante il parto. Il suo piccolo ha impiegato “due o tre secondi” per iniziare a respirare dopo la nascita. “Non ha respirato per due o tre secondi”, ha condiviso. “Quando guardi indietro e vedi un corpo blu, senza vita… è stato davvero spaventoso.”

Ma per fortuna, il figlio di Iskra ha iniziato a respirare subito dopo la nascita, e la bella dice che “è successo tutto così in fretta” quindi non è rimasta “traumatizzata” dall’incidente. Ha aggiunto: “È successo tutto così velocemente che non è stato traumatizzante. Non riuscivo nemmeno a capire cosa stesse succedendo perché [la mia ostetrica Ellie] se ne è occupata.

Iskra ha anche scherzato dicendo che “quasi ha perso la vita” a causa del dolore delle contrazioni, ma ha detto che due giorni dopo il parto si è resa conto che avrebbe “assolutamente” affrontato di nuovo la dura prova di avere un secondo figlio.