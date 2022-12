Lavorare meno ore settimanali con lo stesso stipendio: in Spagna ci provano, qui...

Mentre in Italia di settimana corta o di meno ore lavorative se ne parla poco, in Spagna ci provano: meno ore di lavoro settimanali, stesso stipendio garantito. E’ la formula proposta in un progetto pilota appena lanciato dal governo spagnolo, rivolto a piccole e medie aziende del settore secondario per valutare la fattibilità di tale obiettivo.

Il programma, finanziato dallo Stato con 10 milioni di euro, prevede che le aziende coinvolte strutturino un piano di organizzazione dei dipendenti. Valido per almeno due anni, in cui sia prevista una riduzione delle ore settimanali di lavoro di almeno il 10%. Ogni azienda potrà ricevere fino a 150.000 euro per compensare i costi salariali aggiuntivi.

Come funziona?

Come precisato da un portavoce del Ministero dell’Industria all’ANSA, ogni azienda potrà strutturare la riduzione delle ore di lavoro dei dipendenti in base alle proprie esigenze e necessità. Pertanto, sarà possibile, in certi casi, sperimentare la formula di una settimana lavorativa di quattro giorni. L’obiettivo finale del progetto pilota è di ottenere conclusioni statisticamente valide. Per poi estendere, eventualmente, proposte di riformulazione degli orari di lavoro a pìù settori. Il programma sperimentale lanciato è stato elaborato a partire da un accordo politico tra il governo e il partito di sinistra Más País.