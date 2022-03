La Russia annuncia che la guerra in Ucraina avrà delle pause. E’ quello che filtra dai negoziati tra autorità russe e ucraine. Gli invasori si impegnano dunque a far sì che i non militari (soprattutto donne e bambini) riescano a scappare dalle bombe per mettersi in salvo.

Ci sarà da credere a Putin? O è solo una mossa per prendere tempo e rallentare la reazione della comunità internazionale?

Russia, guerra in Ucraina con pause per evacuare i civili

Il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass, ha annunciato delle “pause” nelle operazioni dell’esercito russo per favorire l’evacuazione di civili dall’Ucraina attraverso “corridoi umanitari“.

“Siamo pronti a creare corridoi umanitari ovunque, in qualsiasi momento”. Lo ha detto il ministro della Difesa russo, secondo quanto riporta l’Interfax.

“La parte russa ha già creato tutte le condizioni necessarie per un’evacuazione sicura. Siamo pronti in qualsiasi momento e in qualsiasi direzione per creare i corrispondenti corridoi umanitari”, ha affermato – secondo quanto riporta la Tass – il capo del centro di controllo della difesa nazionale russo, Mikhail Mizintsev in una riunione del quartier generale del coordinamento sulla risposta umanitaria.

Zelensky: la Russia dovrà risarcire l’Ucraina

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha pubblicato un nuovo video sottolineando che le linee di difesa dell’Ucraina stanno resistendo nonostante non ci sia stata tregua nella notte nei bombardamenti delle città da parte della Russia. Lo riporta la Bbc.

Il cambiamento nella tattica russa, prendere cioè di mira le aree civili, mostra che l’Ucraina è riuscita a resistere al piano di Mosca per una rapida vittoria tramite un assalto di terra, ha aggiunto. “Non abbiamo altro da perdere se non la nostra stessa libertà”, ha aggiunto Zelensky, sottolineando che l’Ucraina riceve quotidianamente forniture di armi dai suoi alleati internazionali.

La Russia risarcirà l’Ucraina per tutti i danni subiti durante la brutale guerra di Mosca. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo video e ha sottolineato: “Ripristineremo ogni casa, ogni strada, ogni città”. Lo riporta The Kyiv Independent.