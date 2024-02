Si filma mentre sgozza un gatto e lo mette nel frullatore. Quattro mesi dopo uccide un passante a caso

Banalmente vengono in mente i deliri di Hannibal Lecter: la vittima del brutale omicidio è Jorge Martin Carreno, sfortunato trentenne spagnolo che si era stabilito Oxford, ucciso a luglio del 2021 per il capriccio di Scarlett Blake. Una donna che moriva dalla voglia di sapere come è davvero uccidere un’altra persona. Una che quattro mesi prima aveva ucciso, seviziato e messo nel frullatore il gatto del vicino. Il tutto filmandosi e postando poi il video in streaming.

Scarlett Blake è una donna transgender di 26 anni, cittadina britannica, lineamenti asiatici. Quattro mesi dopo l’uccisione del gatto, è pronta per uccidere una persona. Incontra per caso Jorge Martin che rientra da una serata fuori, camminano verso il fiume, il Cherwell. Scarlett lo colpisce con una bottiglia di vodka sulla testa, lo strangola e poi getta il corpo nel fiume.

La condanna all’ergastolo è notizia di queste ore. Per il giudice Scarlett ha premeditato tutto: “La tua decisione di uccidere Jorge Martin Carreno non è stata una reazione a qualcosa che lui aveva detto o fatto. Non è stato un errore momentaneo. Non è stata una decisione presa con rabbia o perché le tue emozioni ti hanno sopraffatto. È arrivata al culmine di un piano che stavi considerando e formulando da mesi”.

Ci sono ampie prove, dice la sentenza, “che Blake traeva gratificazione sessuale dallo strangolamento”. Del gatto, come di Jorge. Il giudice ha anche sottolineato che una serie Netflix a tema uccisione di gatti “ha giocato un ruolo importante” nel, diciamo così, deragliamento morale di Scarlett.