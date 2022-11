Sembra la trama di un film a luci rosse quanto è accaduto in Serbia, nella città di Cacak. Il neo sposo ha infatti trovato la sposa, sua moglie, e un testimone, mentre facevano sesso nella camera dove avrebbero dovuto passare la prima notte di nozze. Così lo sposo, sconvolto, si è così rivolto ai suoi invitati che siedevano al ristorante: “Cari ospiti, riprendete i vostri regali e tornate a casa. Perché la sposa è scappata insieme al testimone che ci ha appena sposato”.

Scandalo al matrimonio, sposa tradisce il marito

La sposa, durante il party per festeggiare le nozze, è andata in camera a cambiarsi. Poiché tardava molto, lo sposo è andato a cercarla. Aperta la porta della stanza, ha trovato il suo testimone a letto con la moglie. Il neo sposo, infuriato, è tornato dagli ospiti e li ha cacciati fuori dal ristorante raccontando di quando appena accaduto. La coppia, o meglio ex coppia, ha dovuto pagare tutte le spese del ristorante, anche se la cena non era stata nemmeno servita.