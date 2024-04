Un uomo di 70 anni è stato travolto e ucciso questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Fiorenzuola, in provincia di Piacenza. L’uomo era in sella a una bicicletta, vicino alla via Emilia, quando è stato centrato da un’auto in transito. Sul posto i sanitari del 118 e anche l’eliambulanza, ma i soccorsi sono stati vani, l’uomo è morto sul colpo. La dinamica precisa dell’incidente è ancora al vaglio della polizia locale.

E’ da aggiornare a 48 – 44 uomini e tre donne, 25 con più di 65 anni – i ciclisti uccisi sulle strade italiane dall’inizio dell’anno: 18 a gennaio, 7 a febbraio, 15 a marzo, 7 nelle prime due settimane di aprile. Sono dati dell’Osservatorio Asaps-Sapidata: in tutto il 2023 le vittime erano state 197. Il Veneto, aggiunge l’Associazione sostenitori della Polizia stradale, è in testa alla classifica con 9 morti, seguito da Lombardia con 7 e da Campania ed Emilia-Romagna con cinque.