Accende la piastra per capelli sul treno regionale, scatta l’allarme antincendio

Una viaggiatrice ha fatto scattare l’allarme antincendio su un treno regionale. La causa? La piastra per i capelli. È successo sabato 25 novembre, sul regionale 4125 della linea FL5. Il convoglio si è fermato a Maccarese per i controlli dei tecnici. Poi, è ripartito dopo il reset antincendio.

Piastra per capelli fa scattare l’allarme anticendio sul treno

Un caso simile era accaduto qualche mese fa. Un passeggero aveva raccontato su TikTok la disavventura su un treno regionale. Secondo quanto mostrato nel video, la giovane studentessa avrebbe accesso una piastra per lisciare i capelli attaccandola alle prese elettriche messe a disposizione sui treni per ogni passeggero. “Sono le 6:50 hai fatto tardi e decidi di passare la piastra in treno”, si legge.

Il video prosegue mostrando quanto accaduto: “Tre minuti dopo…”, ha scritto l’utente su uno sfondo nero, invitando così gli utenti a guardare il resto del video. Improvvisamente il caos: “Scatta l’antincendio ed evacuano l’intero treno”, ha concluso la giovane.

